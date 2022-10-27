Появились подробности конфликта Урунова и Ганчаренко

Стала известна причина, по которой бывший хавбек «Урала» Остон Урунов стал свободным агентом.

По данным «РБ Спорт», у полузащитника случился конфликт с наставником екатеринбургской команды Виктором Ганчаренко. Футболист был возмущён решением специалиста, оставившего узбекского спортсмена на скамейке запасных на матч Фонбет Кубка России против «Сочи». Из-за этого Урунов отказался выходить на замену и вскоре покинул команду.

Напомним, что полузащитник разорвал контракт с «Уралом», проведя на поле всего три поединка в рамках всех состязаний. Ранее Остон был футболистом «Уфы» и «Спартака».