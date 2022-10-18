Президент «Урала» Иванов — о Бикфалви: «Скоро будет готов»

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о том, когда нападающий Эрик Бикфалви будет готов выйти на поле.

«Пока не могу сказать, когда будет готов Бикфалви. Он уже бегает, но пока еще не в общей группе. Скоро будет готов», — приводит слова Иванова «Чемпионат».

Напомним, 34-летний нападающий получил повреждение в игре 10-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2).

В нынешнем сезоне Бикфалви принял участие в 12 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет одну результативную передачу.

«Урал» занимает 12-е место в чемпионате России, набрав 13 очков после 13-ти туров.