Названа задача «Крыльев Советов» на сезон

Александр Фетисов, являющийся заместителем председателя правительства Самарской области, поведал о задачах, которые поставлены перед тренерским штабом и футболистами «Крыльев Советов».

«Безусловно, мы ставим задачи. Клуб должен быть во второй части первой половины турнирной таблицы», - передает слова Фетисова ТАСС.

После 13 туров «Крылья Советов» набрали 14 баллов и занимают десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В следующем поединке самарская команда встретится с екатеринбургским «Уралом». Матч пройдет в понедельник, 24 октября, на стадионе «Екатеринбург Арена».