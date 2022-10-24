Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ганчаренко: «Очень сильно довлел результат над нами, потому что нам крайне необходимо было взять три очка»

24 Октября 2022 • 19:49 Комментировать
Урал
2:1
Крылья Советов
окончен

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Крыльями Советов» (2:1).

- Что происходило сейчас в раздевалке, или уже команда привыкла к победам?

- Да нет, к чему? К победам привыкнуть невозможно. Лучше победы может быть только следующая победа. Очень сильно довлел результат над нами, потому что нам крайне необходимо было взять три очка. Нас это закрепощало, казалось. Когда соперник остался в меньшинстве, было очень много простых ошибок, действий, открываний в передачах. Это заставляло соперника держаться в игре, плюс еще организовали гол в свои ворота, что добавило еще нервозности в игру. По крайней мере, то, что выиграли, довольны тем, что три очка у нас есть.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Урал Виктор Ганчаренко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Урал Урал
Крылья Советов Крылья Советов
2
1
Видео
Перерыв
Зенит Зенит
Сочи Сочи
4
0
1.33 6.00 9.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Октября
21:01 · Россия. Премьер-лига
Эффектный гол издали от Вендела - видео видео
20:59 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Черышев — о возможном переходе Чалова в «Венецию»: Сомневаюсь в реальности такого трансфера
20:46 · Россия. Премьер-лига
Соломатин считает, что Чалову не стоит переходить в «Венецию»
20:43 · Россия. Премьер-лига
Как Сергеев забил гол с линии ворот «Сочи» - видео видео
20:39 · Россия. Премьер-лига
Вендел стал автором четвёртого гола в ворота «Сочи»
20:37 · Россия. Премьер-лига
Как Малком расстреливал ворота «Сочи» - видео видео
20:35 · Россия. Премьер-лига
Маслов: Я кайфую, когда мы играем в атаку
20:33 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» в большинстве уже громит «Сочи»
20:28 · Россия. Премьер-лига
Курьёзный гол Сергеева в ворота «Сочи» - видео видео
20:22 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» быстро забил два мяча в ворота «Сочи»
20:15 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала» Иванов: «Выиграли не еле-еле»
20:13 · Россия. Премьер-лига
Мостовой считает, что Чалову не нужно переходить в «Венецию»
20:06 · Россия. Премьер-лига
Как «Урал» выиграл четвёртый матч подряд - видео видео
20:02 · Россия. Премьер-лига
Точилин: «Сыграли не лучший прошлый матч, но это связано с тем, что у нас травмированные подходят»
20:00 · Россия. Премьер-лига
Корнаухов: «Ничего трагичного с ЦСКА не происходит»
Все новости
Рекомендуем