Ганчаренко: «Очень сильно довлел результат над нами, потому что нам крайне необходимо было взять три очка»

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Крыльями Советов» (2:1).

- Что происходило сейчас в раздевалке, или уже команда привыкла к победам?

- Да нет, к чему? К победам привыкнуть невозможно. Лучше победы может быть только следующая победа. Очень сильно довлел результат над нами, потому что нам крайне необходимо было взять три очка. Нас это закрепощало, казалось. Когда соперник остался в меньшинстве, было очень много простых ошибок, действий, открываний в передачах. Это заставляло соперника держаться в игре, плюс еще организовали гол в свои ворота, что добавило еще нервозности в игру. По крайней мере, то, что выиграли, довольны тем, что три очка у нас есть.