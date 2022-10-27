Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Осинькин: «В матчах «Крыльев» было несколько ошибок судей, лишивших нас очков»

27 Октября 2022 • 21:23 Комментировать
Урал
2:1
Крылья Советов
окончен

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о результативных ошибках судей, повлиявших на исходы матчей самарцев.

«В матчах «Крыльев» было несколько судейских ошибок, лишивших нас одного или двух очков. Но о судействе говорить не хочется. По ожидаемым очкам мы на очень высоком месте. Гораздо выше, чем в прошлом сезоне», – заявил главный тренер клуба Российской премьер-лиги в интервью «Чемпионату». Тем не менее, по мнению специалиста, коллектив был более сбалансированным в прошлом сезоне, а на данный момент команда пытается лишь вернуться в то состояние.

После 14 туров на счету «Крыльев Советов» 14 баллов. Клуб занимает 11-е место в таблице РПЛ.
 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
28.10.22 в 17:00
Оренбург Оренбург
Факел Факел
2.04 3.65 3.65
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Октября
21:38 · Россия. Премьер-лига
Малафеев считает, что «Зенит» продлит контракт с Ловреном
21:30 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Черчесов статуснее Карпина»
21:23 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «В матчах «Крыльев» было несколько ошибок судей, лишивших нас очков»
20:56 · Россия. Премьер-лига
Балахнин: «Осуждать Зобнина трудно, но отказ от сборной — это ненормально» 1
20:47 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Павлюченко — один из лучших нападающих в российской истории»
20:40 · Россия. Премьер-лига
Реднапп – о Павлюченко: «Фантастический бомбардир и прекрасный человек»
20:30 · Россия. Премьер-лига
Осинькин оценил шансы Пиняева перейти в российский топ-клуб
20:20 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» может сменить эмблему 1
20:08 · Россия. Премьер-лига
​«Возвращение к истокам»: «Спартак» анонсировал сюрприз для фанатов видео
20:01 · Россия. Премьер-лига
Голкипер «Зенита» Кержаков отреагировал на сравнение со своим братом
19:54 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» сыграет с «Торпедо» в особенной форме
19:39 · Россия. Премьер-лига
Голкипер «Зенита» Кержаков вспомнил самые яркие матчи в карьере
19:34 · Россия. Премьер-лига
​ЭСК признала красную карточку Каккоева ошибкой, но удаление было верным
19:29 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «Павлюченко можно назвать значимым»
19:07 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев – о Павлюченко: «Это игрок европейского уровня»
Все новости
Рекомендуем