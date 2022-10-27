Осинькин: «В матчах «Крыльев» было несколько ошибок судей, лишивших нас очков»

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о результативных ошибках судей, повлиявших на исходы матчей самарцев.

«В матчах «Крыльев» было несколько судейских ошибок, лишивших нас одного или двух очков. Но о судействе говорить не хочется. По ожидаемым очкам мы на очень высоком месте. Гораздо выше, чем в прошлом сезоне», – заявил главный тренер клуба Российской премьер-лиги в интервью «Чемпионату». Тем не менее, по мнению специалиста, коллектив был более сбалансированным в прошлом сезоне, а на данный момент команда пытается лишь вернуться в то состояние.

После 14 туров на счету «Крыльев Советов» 14 баллов. Клуб занимает 11-е место в таблице РПЛ.

