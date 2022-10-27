Червиченко считает, что Пиняеву нужно остаться в «Крыльях Советов»

Экс-руководитель «Спартака» Андрей Червиченко оценил перспективы Сергея Пиняева на фоне слухов о переходе в столичный «Локомотив».

«Думаю, что Пиняеву нужно еще год поиграть в Самаре, а оттуда можно переезжать в более интересный клуб, чем «Локомотив» — «Спартак», ЦСКА или «Зенит». Сергей выглядит неплохо, ему нужно еще чуть-чуть набрать, и он будет в топовой команде", — приводит слова экс-президента «красно-белых» издание Metaratings.ru. По мнению Червиченко, в настоящий момент «Крылья Советов» является более сильной командой, чем «Локомотив».

Напомним, что недавно появились слухи о переговорах между стороной Пиняева и боссами «железнодорожников». Контракт Сергея с самарским клубом истекает в 2025 году.

