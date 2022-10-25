Тарханов: «Ганчаренко – опытный и грамотный тренер»

Бывший наставник «Урала» Александр Тарханов назвал причины подъёма команды после прихода на тренерский пост Виктора Ганчаренко.

«Ганчаренко – опытный и грамотный тренер. Плюс, после его прихода клуб сразу же стал проводить селекцию. Когда есть хорошие игроки, можно быстро наладить игру. Ему удалось это сделать», – заявил известный специалист в интервью изданию «РБ Спорт». По мнению Тарханова, после усиления состава в «Урале» появилось больше опций для завершения атаки.

Напомним, что Виктор Ганчаренко возглавил екатеринбургский клуб в августе, подняв команду из зоны вылета на 12-е место к середине сезона в Российской премьер-лиге.