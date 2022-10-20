​Объявлена задача «Крыльев Советов» на чемпионат России

Стало известно, какая задача стоит перед «Крыльями Советов» в текущем чемпионате России. Александр Фетисов, который является заместителем главы правительства Самарской области, сказал ТАСС, что «крылышки» должны финишировать во второй части первой половины турнирной таблицы Премьер-лиги. То есть задача заключается в финише на пятом, шестом, седьмом или восьмом месте.

На текущий момент «Крылья Советов» довольствуются десятой позицией в таблице. От «Динамо», идущего восьмым, самарцы отстают на шесть зачётных баллов.

В четверг «Крылья Советов» проведут кубковый матч против «Зенита» на выезде. Не пропустите текстовую трансляцию.