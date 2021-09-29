​Клаудиньо высказался об уровне РПЛ

Летний новичок питерского «Зенита» Клаудиньо сказал несколько слов об уровне российского чемпионата.

«Могу с уверенностью сказать, что это очень сильный турнир», - поделился своим наблюдением Клаудиньо в ходе интервью для «Спорт-Экспресса».

Также Клаудиньо получил вопрос по поводу главных конкурентов «Зенита» в борьбе за титул Премьер-лиги.

«Не знаю, впереди ещё две трети сезона. Есть много сильных команд, например, «Динамо», - сказал Клаудиньо. Бразилец отметил, что иногда следит за играми московских «динамовцев», потому что там играет его экс-одноклубник Фабиан Бальбуэна.