​Семак надеется на скорое восстановление Клаудиньо

В воскресенье «Зенит» огорчил своих фанатов, проиграв в родных стенах «Сочи» в десятом туре Премьер-лиги России. За питерцев не сыграл Клаудиньо – бразильский полузащитник получил повреждение.

Сергей Семак в эфире телеканала «Матч Премьер» ещё перед стартом поединка выразил надежду на то, что Клаудиньо восстановится сразу после октябрьской паузы на матчи национальных сборных.

Напомним, что Клаудиньо перебрался в «Зенит» из «Ред Булл Брагантино» в летнее трансферное окно. В пяти матчах чемпионата России бразилец записал на свой счёт один забитый мяч. Ещё один гол Клаудиньо забил в Лиге чемпионов.