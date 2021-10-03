Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал гостевую победу «Сочи» над «Зенитом».

«Очень удивил результат матча. Я думаю, не только меня, но и 95 процентов любителей футбола. Конечно, никто не ожидал, что «Сочи» сможет отобрать очки у «Зенита». Эта встреча - лишнее подтверждение тому, что в нашем чемпионате может произойти все, что угодно. В начале матча «Зенит» владел инициативой, «Сочи» играл достаточно робко, с целью продержаться. Но все перевернулось с удалением.

Считаю, что удаления там не было. Это не удаление для меня. Я думаю, для многих, кто играл в футбол, это не удаление. Азмун шёл для того, чтобы достать мяч, и, в принципе, он его коснулся кончиком носка. А потом он уже врезался в Джанаева. И Джанаев выходит, и Азмун все правильно делал. Когда они врезались, он даже ноги поджал. Опасно - да, но он не играл во вратаря, он шёл на мяч. Он не мог не врезаться там. Люди, не игравшие в футбол, такие ситуации не понимают. Они подчиняются правилам, которые написаны в книгах. После этого момента все перевернулось. «Сочи» начал смелее выходить в атаку, и все удачно для них сложилось», - сказал Мостовой.