Футбольный эксперт Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матчей 10-го тура РПЛ.

- В этом туре есть несколько интересных матчей. Например, ЦСКА – «Краснодар». У команд по 16 очков. Что мы увидим?

- По последним играм мне больше нравится «Краснодар», который набирает форму и показывает очень хороший футбол. Если у него не закончились силы и запал, которые были в предыдущих встречах, то, конечно, «быки» выглядят явными фаворитами. ЦСКА хоть и набирает очки, но выжимает максимум своих возможностей. Нет какого-то прочного запаса. У «армейцев» была победа над «Спартаком», потом они на выезде выиграли 2:0. Они могут настроиться на определенный матч.

- «Краснодар» в последних турах много забивал. Голы точно увидим?

- Они должны быть. Обе команды будут идти вперед. Есть исполнители, которые забивают.

- У «Краснодара» дисквалифицирован Ганчаренко. Это может сказаться на игре гостей?

- Не так, чтобы сильно, но может. Конечно, главного тренера на скамейке будет не хватать. Так Ганчаренко вывел бы свою команду против бывшего клуба, и это большая мотивация. Но его не будет. Очень жаль. Недавно, например, Слуцкий отдыхал на игре с «Динамо». Его явно не хватало, когда «Рубин» проигрывал.

- А брат против брата для вас интрига?

- Да. Это всегда интересно. Помню, как иногда братья играли друг против друга на поле. Правда, другие братья. В тренерской карьере это тоже всегда интересно.

- Многие ждут матча «Зенита» и «Сочи». Тут есть интрига?

- Нет. Вообще. «Зенит» сейчас в хорошей форме, как катком проходится по всем командам в последних играх. А «Сочи» наоборот играет неуверенно. Дома уступает. Находится на спаде.

- Но «Зенит» играет в еврокубках. Дополнительная нагрузка может сказаться?

- У Зенита» длинная скамейка, и проблем быть не должно. Тем более, сейчас будет последний матч перед перерывом. На поле выйдут все, кто здоров и у кого есть силы. Поэтому сильной ротации быть не должно. Тем более, Малком и Клаудиньо в сборную не едут. Их можно будет нагрузить.

- В матче «Динамо» - «Крылья Советов» хозяева не встретят сопротивления, или молодая самарская команда способна на сюрпризы?

- Конечно, способна. «Крылья» играют в комбинационный футбол. Даже против «Зенита» они показали, что не будут играть вторым номером, отсиживаться в обороне. С «Динамо» будут атаковать, пытаться забить. Во встрече с «Зенитом» сказалось мастерство питерцев, и они переломили встречу. Но самарцы могут преподнести сюрпризы. Тем более, до этого они одержали победы. Нелегкий соперник.

- Многие отмечают игровой спад или даже кризис у «Локомотива». Это шанс для ростовчан, с которыми придется играть?

- Я ждал, что Юрий Палыч выведет свою команду против «Локомотива», но не дождался. Сейчас «Ростов» приедет с новым тренером, и шанс у него есть. Нужно выбираться из ямы, но я не уверен, что это произойдет в десятом туре. Соперник слишком серьезный. Не стоит забывать, что «Локомотив» играл с «Лацио» на выезде - сильным конкурентом, но «железнодорожникам» будет непросто. Они только что прилетели из Италии и сразу игра. Могут быть физические проблемы. Но я слабо верю, что «Локомотив» не забьет четвертую игру подряд. Тем более, на своем поле.

- То, что не так давно «Ростов» покинул Юрий Сёмин, говорит о том, что там все безнадежно?

- Думаю, Сёмин ставит большие задачи, но понял, что с этим составом он не может конкурировать с большими клубами. Я думаю, Сёмин правильно сделал, что ушел, не побоялся, не стал дожидаться компенсаций.

Елена Григорьевская