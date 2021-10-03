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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Федотов: «Мы воспользовались численным преимуществом и довели дело до победы»

03 Октября 2021 • 18:55 Комментировать
Зенит
1:2
Сочи
окончен

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился впечатлениями от матча с «Зенитом» (2:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Насколько вы довольны содержанием игры своей команды сегодня?

- Неплохое содержание. Только в первом тайме было несколько эпизодов, когда мы легко расставались с мячом, принимали неверные решения. Кстати, когда соперник имел на одного игрока меньше, были какие-то суетливые действия, когда нужно было запустить мяч в розыгрыш, мы его потеряли и в контратаке заработали штрафной. Нам забили гол в компенсированное время. Во втором тайме обоюдоравная игра, и соперник имел моменты. Мы воспользовались численным преимуществом и довели дело до победы.

- Тройная замена. Редко такое встретишь. В чем была ваша мысль с точки зрения организации игры в атаки, выпустить сразу троих?

- Мы были очень пассивны. Нужны были свежие идеи, свежая кровь, надо было добавить динамики, мы раскачивали команду, заставляли ее двигаться. Как раз здесь свежие люди пришли. Юсупов отдал мяч, Попов имел момент. Что планировали, подсказав в какие зоны и как открываться, это сработало.

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Евро-Футбол.Ру,
Владимир Федотов Сочи
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