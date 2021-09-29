Симеоне хочет видеть Барриоса в «Атлетико»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне хочет видеть полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса в мадридском клубе, передаёт Diario Gol. По данным источника, он уже уведомил об этом руководство чемпионов Испании.

Сообщается, что «Атлетико» готов заплатить за Барриоса не больше 15 млн евро. Ранее стало известно, что в услугах игрока также заинтересованы «Севилья» и «Валенсия».

Напомним, что Барриос стал игроком «Зенита» в 2019 году, перейдя из «Бока Хуниорс» за 15 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету семь матчей в РПЛ, в которых он не отличался результативными действиями. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до середины 2024 года.