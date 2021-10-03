​Семак – об удалении Азмуна: «Когда случился контакт, мяч уже катился в ворота»

После поражения от «Сочи» (1:2) на своём поле рулевой «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу эпизода с удалением Сердара Азмуна. Иранец получил красную карточку по итогам стыка с голкипером соперника. При этом был отменён гол питерской команды (на тот момент счёт не был открыт).

«Что касается гола, вряд ли Сердар помешал вратарю. Когда случился контакт, мяч уже катился в ворота», - высказался Семак, чьи слова приводятся на официальном сайте «Зенита».

Тренер питерской команды отметил, что давать оценку решению арбитра в этом эпизоде должны те люди, которые уполномочены это делать.

«Зенит» остаётся лидером чемпионата России.