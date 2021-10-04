​В РПЛ больше нет команд без поражений

В чемпионате России позади треть турнирной дистанции. По итогам десятого тура в Премьер-лиге больше не осталось команд с нулём в графе поражений. Девять туров без проигрышей прошли «Зенит» и «Локомотив». В воскресенье питерцы и москвичи проиграли, причём на своих полях – «сине-бело-голубые» уступили «Сочи», а «железнодорожники» - «Ростову». В обоих случаях после финального свистка на табло горел счёт 1:2.

«Зенит» остаётся на первом месте в таблице РПЛ с 23 очками. Вторым идёт «Динамо» (19 очков), а тройку замыкает «Сочи» (18). Далее идут «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА (по 17). В топ-7 поднялся «Спартак» (16).