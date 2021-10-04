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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​В РПЛ больше нет команд без поражений

04 Октября 2021 • 00:22 Комментировать (1)
Зенит
1:2
Сочи
окончен

В чемпионате России позади треть турнирной дистанции. По итогам десятого тура в Премьер-лиге больше не осталось команд с нулём в графе поражений. Девять туров без проигрышей прошли «Зенит» и «Локомотив». В воскресенье питерцы и москвичи проиграли, причём на своих полях – «сине-бело-голубые» уступили «Сочи», а «железнодорожники» - «Ростову». В обоих случаях после финального свистка на табло горел счёт 1:2.

«Зенит» остаётся на первом месте в таблице РПЛ с 23 очками. Вторым идёт «Динамо» (19 очков), а тройку замыкает «Сочи» (18). Далее идут «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА (по 17). В топ-7 поднялся «Спартак» (16).

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Локомотив Москва Зенит
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Комментарии (1)
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KatyFox95
04 Октября 2021 в 01:56
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