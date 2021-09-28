Сутормин не считает себя штатным пенальтистом «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин на пресс-конференции перед матчем с «Мальмё» поговорил об удобное позиции на поле и штатных пенальтистах.

- Вы часто играете в схеме с тремя защитниками на правом краю. Можно сказать, что вам комфортнее в этой схеме, чем с четырьмя защитниками? Как распределяются роли?

- Сейчас я скажу, что и в четверке, и в пятерке достаточно комфортно играть. По различиям на поле, при пятерке проще играть в атаку. Есть страхующий игрок, который, если что, есть сзади. Так что больше возможностей есть играть в атаку в пятерке.

- До этого в двух матчах вы били пенальти, но тогда в обоих матчах не было на поле Артёма Дзюбы. Сейчас он был. Как решалось, кто будет бить? Можно ли вас назвать штатным пенальтистом?

- Решалось тренерским штабом. А можно ли назвать? Одним из - да. Но Артём и Сердар всегда могут ударить. В целом очень много зависит от состояния на поле и в какие минуты бьется. Может выйти свежий игрок, и у него будет шансов побольше. Кто уверен, кто больше хочет, тот и может взять на себя ответственность пробить пенальти.