Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 135 Комментарии
Премьер-лига

Сутормин не считает себя штатным пенальтистом «Зенита»

28 Сентября 2021 • 12:19 Комментировать
Зенит
...
Сочи
1.45 4.80 7.00
03.10 16:30

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин на пресс-конференции перед матчем с «Мальмё» поговорил об удобное позиции на поле и штатных пенальтистах.

- Вы часто играете в схеме с тремя защитниками на правом краю. Можно сказать, что вам комфортнее в этой схеме, чем с четырьмя защитниками? Как распределяются роли?

- Сейчас я скажу, что и в четверке, и в пятерке достаточно комфортно играть. По различиям на поле, при пятерке проще играть в атаку. Есть страхующий игрок, который, если что, есть сзади. Так что больше возможностей есть играть в атаку в пятерке.

- До этого в двух матчах вы били пенальти, но тогда  в обоих матчах не было на поле Артёма Дзюбы. Сейчас он был. Как решалось, кто будет бить? Можно ли вас назвать штатным пенальтистом?

- Решалось тренерским штабом. А можно ли назвать? Одним из - да. Но Артём и Сердар всегда могут ударить. В целом очень много зависит от состояния на поле и в какие минуты бьется. Может выйти свежий игрок, и у него будет шансов побольше. Кто уверен, кто больше хочет, тот и может взять на себя ответственность пробить пенальти.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Алексей Сутормин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Сентября
12:19 · Россия. Премьер-лига
Сутормин не считает себя штатным пенальтистом «Зенита»
12:18 · Россия. Премьер-лига
Президент «Лиона»: «Клуб сделал всё возможное, чтобы подписать Азмуна»
10:58 · Россия. Премьер-лига
«Суперпас и супергол»: Акинфеев оценил гол Зайнутдинова
10:49 · Россия. Премьер-лига
Зайнутдинов о курьёзном голе: «Я не хотел так забить, просто так получилось»
10:37 · Россия. Премьер-лига
Назван клуб РПЛ, который чаще других задействует в матчах игроков возрастом до 21 года
27 Сентября
22:49 · Россия. Премьер-лига
Александр Кержаков: «К сожалению, я думаю, что игра шла именно до гола»
22:45 · Россия. Премьер-лига
Алексей Березуцкий: «Кто выигрывает борьбу, тот в большинстве случаев в Премьер-лиге и побеждает»
22:37 · Россия. Премьер-лига
Зайнутдинов: «Я не видел, что забил гол, посмотрел и потом через некоторое время понял»
22:31 · Россия. Премьер-лига
Божович: «До конца не поняли, что для «Урала» эта игра была, как последний бой»
22:30 · Россия. Премьер-лига
Шалимов: «Нам пауза была нужна. На мой взгляд, мы хорошо потренировались»
21:55 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Нижний Новгород» в РПЛ – это мальчики для битья»
21:48 · Россия. Премьер-лига
Как ЦСКА не допустил осечки в матче с «Нижним Новгородом» - видео видео
21:37 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский: «Мы все ждём, когда Дзюба захочет вернуться в следующий раз»
21:31 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский: «Локомотив» и «Спартак» не доставляли столько трудностей, как «Зенит»
21:30 · Россия. Премьер-лига
Березуцкий остался доволен игрой ЦСКА в гостевом матче с «Нижним Новгородом»
Все новости
Рекомендуем