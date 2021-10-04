«Договорнячок»: авторитетное российское издание отреагировало на поражение «Зенита» от «Сочи»

В рамках десятого тура российской Премьер-лиги петербургский «Зенит» встречался на своем поле с «Сочи». Поединок завершился сенсационным поражением «сине-бело-голубых» со счетом 1:2.

Журналисты «Советского Спорта» отреагировали на этот результат следующими словами: «Зенит» - вопреки ожиданиям – не получил гарантированные очки от фарм-клуба, а старательно проиграл. В итоге многие тем более сочли, что это договорнячок».

Напомним, что в конце первого тайма подопечные Сергея Семака остались в меньшинстве после удаления нападающего Сердара Азмуна. Несмотря на это, хозяева смогли открыть счет благодаря усилиям Артёма Дзюбы. Во втором тайме гости смогли воспользоваться численным преимуществом и забили два гола. Результативные выстрелы в активе Кассьерры и Терехова.

После десяти туров «Зенит» продолжает лидировать в таблице РПЛ, а сочинцы располагаются на третьем месте.