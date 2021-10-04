Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 262 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Договорнячок»: авторитетное российское издание отреагировало на поражение «Зенита» от «Сочи»

04 Октября 2021 • 10:12 Комментировать (1)
Зенит
1:2
Сочи
окончен

В рамках десятого тура российской Премьер-лиги петербургский «Зенит» встречался на своем поле с «Сочи». Поединок завершился сенсационным поражением «сине-бело-голубых» со счетом 1:2.

Журналисты «Советского Спорта» отреагировали на этот результат следующими словами: «Зенит» - вопреки ожиданиям – не получил гарантированные очки от фарм-клуба, а старательно проиграл. В итоге многие тем более сочли, что это договорнячок».

Напомним, что в конце первого тайма подопечные Сергея Семака остались в меньшинстве после удаления нападающего Сердара Азмуна. Несмотря на это, хозяева смогли открыть счет благодаря усилиям Артёма Дзюбы. Во втором тайме гости смогли воспользоваться численным преимуществом и забили два гола. Результативные выстрелы в активе Кассьерры и Терехова.

После десяти туров «Зенит» продолжает лидировать в таблице РПЛ, а сочинцы располагаются на третьем месте.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сочи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Spirit
04 Октября 2021 в 10:28
где матчи бомжей, там всегда гнильцой попахивает!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Октября
00:22 · Россия. Премьер-лига
​В РПЛ больше нет команд без поражений 1
03 Октября
23:58 · Россия. Премьер-лига
​Болельщики «Спартака» обвинили Мейтина во лжи 2
22:33 · Россия. Премьер-лига
Как «Спартак» добыл три очка в Грозном - видео 1 видео
22:25 · Россия. Премьер-лига
Мейтин – о ситуации в Грозном: «Фанат «Спартака» был в алкогольном или наркотическом опьянении» 4
22:18 · Россия. Премьер-лига
Витория: «Непросто играть после такой эмоциональной победы над «Наполи» 1
22:15 · Россия. Премьер-лига
Талалаев: «Мои футболисты всегда самые лучшие, но Тимофеев в середине и перед пенальти Коновалов…» 1
22:07 · Россия. Премьер-лига
Жиго: «Выиграли сегодня, но не надо сейчас почивать на лаврах» 2
21:38 · Россия. Премьер-лига
​РПЛ рассмотрит инцидент в Грозном с фанатами «Спартака» 1
21:37 · Россия. Премьер-лига
Тедеев: «Хочу поблагодарить Карпина и Сёмина, они меня очень поддерживали» 1
21:29 · Россия. Премьер-лига
Николич: «Не забили своё, а соперник забил свои моменты, вот и всё» 2
21:13 · Россия. Премьер-лига
Полоз: «Относительно равная игра, нам чуть больше повезло» 1
21:08 · Россия. Премьер-лига
​Промес получил повреждение в матче с «Ахматом» 2
20:55 · Россия. ФНЛ
Игнашевич начал в «Балтике» с ничьей
20:37 · Россия. Премьер-лига
​Двух фанатов «Спартака» избили силовики на стадионе в Грозном – клуб отреагировал 2
20:13 · Россия. Премьер-лига
​Семак отреагировал на разговоры о связи «Зенита» и «Сочи» 7
Все новости
Рекомендуем