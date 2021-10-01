Семак: «Матчи Лиги чемпионов выделяются на фоне чемпионата»

Наставник «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от поединка против «Сочи» в очередном туре Тинькофф РПЛ.

«Вопрос к эмоциональному состоянию, потому что матчи сборных и Лига чемпионов выделяются на фоне чемпионата России, и переключение не всегда складывается очень хорошо для команды», - приводит слова Семака официальный сайт «сине-бело-голубых».

Коуч петербуржцев не ждёт что игра с «Сочи» окажется простой. Семак назвал ближайшего соперника своей команды по чемпионату квалифицированной и опытной командой, с которой трудно играть.

Поединок «Зенит» - «Сочи» состоится в воскресенье, 3 октября.