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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак: «Матчи Лиги чемпионов выделяются на фоне чемпионата»

01 Октября 2021 • 16:30 Комментировать (1)
Зенит
...
Сочи
1.38 5.10 7.70
03.10 16:30

Наставник «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от поединка против «Сочи» в очередном туре Тинькофф РПЛ.

«Вопрос к эмоциональному состоянию, потому что матчи сборных и Лига чемпионов выделяются на фоне чемпионата России, и переключение не всегда складывается очень хорошо для команды», - приводит слова Семака официальный сайт «сине-бело-голубых».

Коуч петербуржцев не ждёт что игра с «Сочи» окажется простой. Семак назвал ближайшего соперника своей команды по чемпионату квалифицированной и опытной командой, с которой трудно играть.

Поединок «Зенит» - «Сочи» состоится в воскресенье, 3 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Сочи РПЛ
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Zenituwka
01 Октября 2021 в 18:09
Да, сложная игра предстоит, Сочи могут обыграть кого угодно. Тем более сочинцы всегда настраиваются на Зенит максимально серьезно. Это главный раздражитель чемпионата для них. Будет битва.
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