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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Федотов – об удалении Азмуна: «Чистая красная»

03 Октября 2021 • 19:19 Комментировать (1)
Зенит
1:2
Сочи
окончен

Рулевой «Сочи» Владимир Федотов после гостевой победы над «Зенитом» со счётом 2:1 дал комментарий по поводу удаления Сердара Азмуна, случившегося в концовке первого тайма.

«Мы посмотрели повтор. На мой взгляд, это чистая красная. Сердар не имел злого умысла, но он не дотянулся до мяча и ударил нашего вратаря открытыми шипами. Думаю, вопросов по цвету карточки не будет», - высказался Федотов в ходе послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что «Сочи» удалось обыграть «Зенит» впервые в истории. Питерская команда проиграла домашний матч чемпионата России впервые с октября прошлого года.  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Владимир Федотов Сердар Азмун Сочи
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
8891SM
03 Октября 2021 в 21:07
Бомжи думали если играют с фармклубом, победа обеспечена)))
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