​Федотов – об удалении Азмуна: «Чистая красная»

Рулевой «Сочи» Владимир Федотов после гостевой победы над «Зенитом» со счётом 2:1 дал комментарий по поводу удаления Сердара Азмуна, случившегося в концовке первого тайма.

«Мы посмотрели повтор. На мой взгляд, это чистая красная. Сердар не имел злого умысла, но он не дотянулся до мяча и ударил нашего вратаря открытыми шипами. Думаю, вопросов по цвету карточки не будет», - высказался Федотов в ходе послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что «Сочи» удалось обыграть «Зенит» впервые в истории. Питерская команда проиграла домашний матч чемпионата России впервые с октября прошлого года.