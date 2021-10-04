​Уткин высказался о матче «Зенит» - «Сочи»

В воскресенье «Сочи» неожиданно обыграл на выезде «Зенит» со счётом 2:1. «Советский спорт» по этому случаю сделал достаточно провокационную обложку нового выпуска газеты.

Между тем, по поводу этого результата высказался журналист Василий Уткин, на канале которого в YouTube был опубликован свежий выпуск программы «Футбольный клуб».

«Сейчас в чемпионате России сложилась такая ситуация, что даже после этого поражения чемпион России-2022 (я ведь уже поздравлял «Зенит» с титулом) опережает второе место на 4 очка. А вот между вторым местом и седьмым всего 3 очка. Там и ниже все выигрывают у всех.

Я уж точно не знаю, была ли в матче «Зенит» - «Сочи» игра на две руки. Да и как мне об этом рассуждать, если я не смотрел игру. Но мне кажется, что лучшей ситуации для того, чтобы так сыграть, не существует. «Сочи» вышел на третье место», - высказался Уткин.