​Клаудиньо немного пугает российский климат

Хавбек «Зенита» Клаудиньо, который перебрался в питерский клуб в летнее трансферное окно, высказался о смене климата.

Клаудиньо с улыбкой сказал в интервью «Спорт-Экспрессу», что его немного пугает российский климат.

«Говорят, то, что сейчас на улице, - это ещё не холод. Ну, не знаю, мне уже довольно прохладно! Но ничего, я готовлюсь», - высказался Клаудиньо.

Полузащитник отметил, что в своей жизни он пока что ни разу не видел снег.

После перехода в «Зенит» Клаудиньо успел провести шесть матчей. В них бразильский полузащитник забил один гол и дважды ассистировал партнёрам.