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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Клаудиньо немного пугает российский климат

29 Сентября 2021 • 12:48 Комментировать
Зенит
...
Сочи
1.45 4.80 7.00
03.10 16:30

Хавбек «Зенита» Клаудиньо, который перебрался в питерский клуб в летнее трансферное окно, высказался о смене климата.

Клаудиньо с улыбкой сказал в интервью «Спорт-Экспрессу», что его немного пугает российский климат.

«Говорят, то, что сейчас на улице, - это ещё не холод. Ну, не знаю, мне уже довольно прохладно! Но ничего, я готовлюсь», - высказался Клаудиньо.

Полузащитник отметил, что в своей жизни он пока что ни разу не видел снег.

После перехода в «Зенит» Клаудиньо успел провести шесть матчей. В них бразильский полузащитник забил один гол и дважды ассистировал партнёрам.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Клаудиньо
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