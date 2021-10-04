​Почему «Зенит» впервые проиграл «Сочи»

«Зенит» впервые проиграл «Сочи», чего мало кто ожидал. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом результате.

Накануне матча едва ли кто-то сомневался, что «Зенит» обыграет «Сочи». И дело даже не столько в спортивном факторе, сколько в «закулисном». После того как питерцы отдавали южанам пачками своих футболистов, многие видели в этом «партнёрские отношения». «Сочи» в свою очередь настолько стабильно проигрывал «Зениту», что сомнений в этом не было.

Забавно, что в этот раз накануне матча опять пошли разговоры в стиле теории заговора. Мол, у «Зенита» такой запас по очкам и по игре, что сейчас идеальный момент, чтобы проиграть своему «младшему брату», избавившись от подозрений на будущее.

Однако давайте отбросим все теории заговора. «Зенит» действительно выстроил с «Сочи» странные партнёрские отношения. Питерцы за счёт этого смогли спокойно разгрузить зарплатную ведомость, ведь южане забирали высокооплачиваемых футболистов из Санкт-Петербурга и предлагали такую же зарплату. При этом «Сочи» за счёт этого смог пробиться в еврокубковую зону.

В этом сезоне «Зенит» и «Сочи» почти никак не связаны, разве что южане арендовали Эмануэля Мамману, да и тот почти не играет. В остальном сочинцы укреплялись футболистами со стороны, так что говорить сейчас про какую-то зависимость от питерского клуба уж точно не стоит.

Победа же была достигнута абсолютно по спортивным причинам, которых было несколько. Конечно, сказалось удаление. Пускай Азмун – это нападающий, но всё же играть больше тайма в меньшинстве довольно сложно. Учитывая сложный график «Зенита» из-за еврокубков, усталость, безусловно, сказалась на результате.

В то же время, кажется, что питерцы после долгожданной победы над «Мальмё» и гола в меньшинстве в ворота «Сочи» уж слишком успокоились. Было впечатление, что «Зенит» был настолько уверен в своём превосходстве, что просто утратил бдительность. А ведь «Сочи» возглавляет один из лучших тренеров лиги Федотов, который сумел перестроить игру своих подопечных. Показательно, что южане, сравняв счёт, не стали играть на удержание.

Конечно, на результат повлияла и грубейшая ошибка в исполнении хозяев. Чистяков и Крицюк обязаны были спокойно разобраться в ситуации, предшествующей голу Касьерры. Вместо этого вратарь и защитник столкнулись, просто подарив сочинцам возможность сравнять счёт.

«Сочи» уже второй год доказывает, что является довольно интересным тренерским проектом. Федотов, не имея футболистов топ-уровня по меркам российской Премьер-лиги, выстраивает очень боеспособный коллектив. Для него эта победа над «Зенитом» была важна для его статуса. «Сочи» никого не боится и может выигрывать у любого соперника. В этом и заключается главная тайна, почему «Зенит» проиграл дома южанам. Никакой теории заговора, просто футбол, в котором возможно всё.

Андрей Центров