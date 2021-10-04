Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 307 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Почему «Зенит» впервые проиграл «Сочи»

04 Октября 2021 • 00:25 Комментировать (2)
Зенит
1:2
Сочи
окончен

«Зенит» впервые проиграл «Сочи», чего мало кто ожидал. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом результате.

Накануне матча едва ли кто-то сомневался, что «Зенит» обыграет «Сочи». И дело даже не столько в спортивном факторе, сколько в «закулисном». После того как питерцы отдавали южанам пачками своих футболистов, многие видели в этом «партнёрские отношения». «Сочи» в свою очередь настолько стабильно проигрывал «Зениту», что сомнений в этом не было.

Забавно, что в этот раз накануне матча опять пошли разговоры в стиле теории заговора. Мол, у «Зенита» такой запас по очкам и по игре, что сейчас идеальный момент, чтобы проиграть своему «младшему брату», избавившись от подозрений на будущее. 

Однако давайте отбросим все теории заговора. «Зенит» действительно выстроил с «Сочи» странные партнёрские отношения. Питерцы за счёт этого смогли спокойно разгрузить зарплатную ведомость, ведь южане забирали высокооплачиваемых футболистов из Санкт-Петербурга и предлагали такую же зарплату. При этом «Сочи» за счёт этого смог пробиться в еврокубковую зону.

В этом сезоне «Зенит» и «Сочи» почти никак не связаны, разве что южане арендовали Эмануэля Мамману, да и тот почти не играет. В остальном сочинцы укреплялись футболистами со стороны, так что говорить сейчас про какую-то зависимость от питерского клуба уж точно не стоит.

Победа же была достигнута абсолютно по спортивным причинам, которых было несколько. Конечно, сказалось удаление. Пускай Азмун – это нападающий, но всё же играть больше тайма в меньшинстве довольно сложно. Учитывая сложный график «Зенита» из-за еврокубков, усталость, безусловно, сказалась на результате.

В то же время, кажется, что питерцы после долгожданной победы над «Мальмё» и гола в меньшинстве в ворота «Сочи» уж слишком успокоились. Было впечатление, что «Зенит» был настолько уверен в своём превосходстве, что просто утратил бдительность. А ведь «Сочи» возглавляет один из лучших тренеров лиги Федотов, который сумел перестроить игру своих подопечных. Показательно, что южане, сравняв счёт, не стали играть на удержание.

Конечно, на результат повлияла и грубейшая ошибка в исполнении хозяев. Чистяков и Крицюк обязаны были спокойно разобраться в ситуации, предшествующей голу Касьерры. Вместо этого вратарь и защитник столкнулись, просто подарив сочинцам возможность сравнять счёт.

«Сочи» уже второй год доказывает, что является довольно интересным тренерским проектом. Федотов, не имея футболистов топ-уровня по меркам российской Премьер-лиги, выстраивает очень боеспособный коллектив. Для него эта победа над «Зенитом» была важна для его статуса. «Сочи» никого не боится и может выигрывать у любого соперника. В этом и заключается главная тайна, почему «Зенит» проиграл дома южанам. Никакой теории заговора, просто футбол, в котором возможно всё.

Андрей Центров

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сочи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Nycolaman
04 Октября 2021 в 02:07
Почему «Зенит» впервые проиграл «Сочи»:
-липовый пенальти от судьи с лицом дауна,
-Чистяков то забивает в свои ворота, то мешает голкиперу. Не соотвествует уровню клуба
KatyFox95
04 Октября 2021 в 01:54
Привет) Меня зовут Катя, мне 24 года) Начинающая секс модель) Люблю фотографироваться в обнаженном виде) Пожалуйста оцените мои фотографии по ссылке -->> me.sv/id388042
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
окончен Ахмат 0:1 Спартак Москва
окончен Локомотив Москва 1:2 Ростов
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Октября
00:22 · Россия. Премьер-лига
​В РПЛ больше нет команд без поражений 1
03 Октября
23:58 · Россия. Премьер-лига
​Болельщики «Спартака» обвинили Мейтина во лжи 1
22:33 · Россия. Премьер-лига
Как «Спартак» добыл три очка в Грозном - видео 1 видео
22:25 · Россия. Премьер-лига
Мейтин – о ситуации в Грозном: «Фанат «Спартака» был в алкогольном или наркотическом опьянении» 4
22:18 · Россия. Премьер-лига
Витория: «Непросто играть после такой эмоциональной победы над «Наполи» 1
22:15 · Россия. Премьер-лига
Талалаев: «Мои футболисты всегда самые лучшие, но Тимофеев в середине и перед пенальти Коновалов…» 1
22:07 · Россия. Премьер-лига
Жиго: «Выиграли сегодня, но не надо сейчас почивать на лаврах» 2
21:38 · Россия. Премьер-лига
​РПЛ рассмотрит инцидент в Грозном с фанатами «Спартака» 1
21:37 · Россия. Премьер-лига
Тедеев: «Хочу поблагодарить Карпина и Сёмина, они меня очень поддерживали» 1
21:29 · Россия. Премьер-лига
Николич: «Не забили своё, а соперник забил свои моменты, вот и всё» 2
21:13 · Россия. Премьер-лига
Полоз: «Относительно равная игра, нам чуть больше повезло» 1
21:08 · Россия. Премьер-лига
​Промес получил повреждение в матче с «Ахматом» 2
20:55 · Россия. ФНЛ
Игнашевич начал в «Балтике» с ничьей
20:37 · Россия. Премьер-лига
​Двух фанатов «Спартака» избили силовики на стадионе в Грозном – клуб отреагировал 2
20:13 · Россия. Премьер-лига
​Семак отреагировал на разговоры о связи «Зенита» и «Сочи» 7
Все новости
Рекомендуем