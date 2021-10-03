Семак: «Про судейство либо хорошо, либо ничего»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от матча с «Сочи» (1:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Тяжелая с эмоциональной точки зрения игра. Наверное, один из ключевых эпизодов связан с удалением. Насколько я понимаю, вы категорически не согласны с этим решением арбитра?

- Какая разница? Про судейство либо хорошо, либо ничего. Давайте по игре поговорим.

- Насколько это удаление изменило все в матче? Потому что «Зенит» не меньше соперника, а даже больше владел мячом, несмотря на то, что действовал в меньшинстве?

- Что касается игры, в меньшинстве, думаю, играли нормально. До мяча курьезного, который сами себе привезли. После этого игра пошла на встречных курсах, хотели выиграть, пропустили. Могли забить какие-то моменты, могли пропустить, потому что игра такая, открытая была. Переломный момент, наверное, наш пропущенный мяч, который пропустили из-за наших ошибок.

- Чья все-таки, на ваш взгляд, эта ошибка в большей степени?

- Разберемся, посмотрим. Люди - не машины, все ошибаются.