Свершилось: «Сочи» впервые положил «Зенит» на лопатки и всех шокировал, а судья не постеснялся удалить Азмуна

«Сочи» предпринял попытку номер пять не проиграть «Зениту».

У «Зенита» в таблице Премьер-лиги всё было хорошо. «Динамо» опять проиграло дома новичку чемпионата, и питерцы могли оторваться от него уже на семь очков. Есть ещё и «Локомотив», но от него у «сине-бело-голубых» тоже весьма солидный отрыв. Ну а в победе «Зенита» над «Сочи» почти никто не сомневался. Разве можно было себе такое представить?

А вот то, что «Зенит» будет владеть инициативой и играть первым номером, представить было вполне можно. «Барсы» спокойно отнеслись к отсутствию у них инициативы и больше играли на ничью, но при случае вспоминали об атаке. Первый опасный момент создали именно черноморцы: на девятой минуте Заика прострелил в контратаке с правого края, и Терехов пульнул с нескольких метров в перекладину. Попадание в стойку – это всегда событие, и здесь зенитовцам повезло не пропустить. На 32-й минуте Кассьера получил свой полумомент, но на исполнение пробил в руки Крицюка.

Чем запомнились в первом тайме хозяева? Двумя кручёно-верчёными ударами Малкома рядом с левым углом. Попыткой Кузяева, когда снаряд после рикошета прошёл рядом с правой штангой. Удалением Азмуна ближе к перерыву (гол Дзюбы был отменён, Сердар там не сыграл в мяч, грубо попал ногами в Джанаева и получил сначала жёлтую карточку, а после ВАР – красную). Ну и голом Дзюбы, конечно. Малком навесил справа после розыгрыша штрафного на дальнюю штангу, где Прохин забыл, что он больше не игрок «Зенита», и никак не помешал Дзюбе забить головой с острого угла. Меньшинство не помешало питерцам сделать разницу до окончания первого тайма (1:0).

В перерыве в игре «сине-бело-голубых» произошли корректировки, и на второй тайм хозяева вышли менее заряженными на атаку, но всё равно Дзюба имел два момента на втором этаже, за нереализацию которых может корить только себя. Один раз Артём пробил выше створа, а другой – в перекладину. А потом пошли моменты у «Сочи». Бурмистров красиво положил корпус в падении и замкнул доставку Терехова рядом со штангой. Но Кассьера дальше не промахнулся, подкараулив ошибку на выходе Крицюка, с которым столкнулся свой же защитник Чистяков (1:1).

Гости почувствовали, что это их шанс. Удар Попова в левый угол был парирован Крицюком, однако черноморцы не бросили искать варианты добить чемпиона России. И не зря ведь они старались. На 71-й минуте появившийся на замену Юсупов наказал свой бывший клуб голевой передачей. С правого угла штрафной он прострелил на Терехова, спокойно катнувшего сферу в створ (1:2). Едва вскоре не стало и 1:3 – мяч хаотично метался возле ворот «Зенита», пока Попов не выпустил удар в левый угол, где хозяев спас Крицюк.

Оказать внятное давление на чужие ворота в поисках хотя бы ничьей у находившихся в меньшинстве петербуржцев не получилось. И в итоге она свершилась – первая победа «Сочи» (а не питерского «Динамо») над «Зенитом». «Барсы» шокировали в гостях безусловного лидера турнирной таблицы и показали, что у них не задачи поставлять очки клубу, который недавно пачками поставлял им не пришедшихся у него ко двору футболистов.

Кирилл Иванцов