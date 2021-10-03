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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Свершилось: «Сочи» впервые положил «Зенит» на лопатки и всех шокировал, а судья не постеснялся удалить Азмуна

03 Октября 2021 • 18:26 Комментировать (14)
Зенит
1:2
Сочи
окончен

«Сочи» предпринял попытку номер пять не проиграть «Зениту».

Протокол игры  
Зенит 1:2 Сочи
(1:0) Дзюба Артём 45'    
    67' Касьерра Матео (1:1)
    71' Терехов Сергей (1:2)
Крицюк Станислав Сутормин Алексей   79' (Круговой Данил (   79') Чистяков Дмитрий Ракицкий Ярослав Дуглас Сантос Малком Филипе   75' (Ерохин Александр (   75') Вендел Маркус   90' (Кузнецов Даниил (   90') Барриос Вилмар   79' (Кравцов Кирилл (   79') Кузяев Далер   74' (Мостовой Андрей (   74') Азмун Сердар   42' Дзюба Артём
Запасные: Хотулёв Данила Бязров Давид Ловрен Деян Кержаков Михаил
Джанаев Сослан Прохин Данила   62' (Попов Ивелин (   62') Родригао Юрганов Игорь Заика Кирилл   63'   66' (Жоаозиньо Рамос (   66') Нобоа Кристиан Цаллагов Ибрагим Терехов Сергей   44' Бурмистров Никита   62' (Юсупов Артур (   62') Воробьёв Дмитрий Дмитриевич   62' (Маргасов Тимофей (   62') Касьерра Матео   90'
Запасные: Ангбан Викторьен Маммана Эмануэль Барац Матео Заболотный Николай Шакуро Павел Адамов Денис
03 октября. Стадион "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).

У «Зенита» в таблице Премьер-лиги всё было хорошо. «Динамо» опять проиграло дома новичку чемпионата, и питерцы могли оторваться от него уже на семь очков. Есть ещё и «Локомотив», но от него у «сине-бело-голубых» тоже весьма солидный отрыв. Ну а в победе «Зенита» над «Сочи» почти никто не сомневался. Разве можно было себе такое представить?

А вот то, что «Зенит» будет владеть инициативой и играть первым номером, представить было вполне можно. «Барсы» спокойно отнеслись к отсутствию у них инициативы и больше играли на ничью, но при случае вспоминали об атаке. Первый опасный момент создали именно черноморцы: на девятой минуте Заика прострелил в контратаке с правого края, и Терехов пульнул с нескольких метров в перекладину. Попадание в стойку – это всегда событие, и здесь зенитовцам повезло не пропустить. На 32-й минуте Кассьера получил свой полумомент, но на исполнение пробил в руки Крицюка.

Чем запомнились в первом тайме хозяева? Двумя кручёно-верчёными ударами Малкома рядом с левым углом. Попыткой Кузяева, когда снаряд после рикошета прошёл рядом с правой штангой. Удалением Азмуна ближе к перерыву (гол Дзюбы был отменён, Сердар там не сыграл в мяч, грубо попал ногами в Джанаева и получил сначала жёлтую карточку, а после ВАР – красную). Ну и голом Дзюбы, конечно. Малком навесил справа после розыгрыша штрафного на дальнюю штангу, где Прохин забыл, что он больше не игрок «Зенита», и никак не помешал Дзюбе забить головой с острого угла. Меньшинство не помешало питерцам сделать разницу до окончания первого тайма (1:0).

В перерыве в игре «сине-бело-голубых» произошли корректировки, и на второй тайм хозяева вышли менее заряженными на атаку, но всё равно Дзюба имел два момента на втором этаже, за нереализацию которых может корить только себя. Один раз Артём пробил выше створа, а другой – в перекладину. А потом пошли моменты у «Сочи». Бурмистров красиво положил корпус в падении и замкнул доставку Терехова рядом со штангой. Но Кассьера дальше не промахнулся, подкараулив ошибку на выходе Крицюка, с которым столкнулся свой же защитник Чистяков (1:1).

Гости почувствовали, что это их шанс. Удар Попова в левый угол был парирован Крицюком, однако черноморцы не бросили искать варианты добить чемпиона России. И не зря ведь они старались. На 71-й минуте появившийся на замену Юсупов наказал свой бывший клуб голевой передачей. С правого угла штрафной он прострелил на Терехова, спокойно катнувшего сферу в створ (1:2). Едва вскоре не стало и 1:3 – мяч хаотично метался возле ворот «Зенита», пока Попов не выпустил удар в левый угол, где хозяев спас Крицюк.

Оказать внятное давление на чужие ворота в поисках хотя бы ничьей у находившихся в меньшинстве петербуржцев не получилось. И в итоге она свершилась – первая победа «Сочи» (а не питерского «Динамо») над «Зенитом». «Барсы» шокировали в гостях безусловного лидера турнирной таблицы и показали, что у них не задачи поставлять очки клубу, который недавно пачками поставлял им не пришедшихся у него ко двору футболистов.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Чемпионат России Сочи
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Комментарии (11)
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Рейтинг комментариев
Zenituwka
03 Октября 2021 в 18:56
Мои опасения подтвердились. Ещё до матча говорил, что Зенит для Сочи самый принципиальный соперник, настрой будет запредельный и Сочи могут щёлкнуть по носу чемпиону. Так и случилось. Чтож. Первое поражение в сезоне, неприятно, но не критично. Надеюсь сделают выводы и в следующий раз будут играть дисциплинированнее и лучше.
Don sangre
03 Октября 2021 в 19:02
И на старуху находит проруха.. Выпей чего-то покрепче - авось полегчает.. Вот я сделал запасик валидола перед матчем своих))))
только не мясо
03 Октября 2021 в 18:46
Помогли младшеньким - к бабке не ходи...)
Don sangre
03 Октября 2021 в 18:41
Кубыть твою в облепиховую однако Сочи дало прикурить зенитчикам. Могет сыграла роль тяжеловатая неделя кто ж ево знает... Насчет пеналя тут каждый трактует по своему...
JUMPER
03 Октября 2021 в 18:40
ай да усё нармальна...))) нада была памоч сощинским...))) ане опеть припаднялися...а мы ни чо ни патиряли...))) взаимапомащ называитьси...))) в дружби энта очинь важная чирта и кащиства...))) друзъёф в биде ни брасаим...)))
Don sangre
03 Октября 2021 в 18:45
Могет подмогнете стати чемпионами? Кубыть твою в облепиховую просто токмо по братски по родствееному))))
JUMPER
03 Октября 2021 в 18:50
ай та нееее...в барьбе за титуль...друзъёф и ротствиникаф нет...))) тута усё для сэби...усё в дом...усё в симью...)))
Don sangre
03 Октября 2021 в 18:55
В семью гришь? Большая семейка однако - делится надоть))
JUMPER
03 Октября 2021 в 18:57
ай...усем сестрам па серьгам...усем братам па нагану...))) закон в табари такой...)))
Santaclayss
03 Октября 2021 в 18:28
Судья сломал игру липовым удалением. А вдесятером и Наполи даже Спартаку проигрывает.
Don sangre
03 Октября 2021 в 18:33
Кубыть твою в облепиховую многие вдесятером и выиграивают)))
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окончен Уфа 0:1 Урал
окончен Зенит 1:2 Сочи
03.10  19:00 Ахмат ... Спартак Москва 3.15 3.45 2.32
Идет 1 минута Локомотив Москва 0:0 Ростов 1.87 3.45 4.7
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