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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Семак отреагировал на разговоры о связи «Зенита» и «Сочи»

03 Октября 2021 • 20:13 Комментировать (4)
Зенит
1:2
Сочи
окончен

В российском футбольном обществе давно ведутся разговоры о связи «Зенита» и «Сочи». Разговоры эти подогревались результатами – питерцы раз за разом обыгрывали сочинцев в чемпионате. 3 октября эта серия прервалась – «Сочи» смог переиграть «Зенит», причём случилось это в Санкт-Петербурге.

После поражения комментарий по поводу разговоров о связи «Зенита» и «Сочи» дал рулевой «сине-бело-голубых» Сергей Семак.

«Разговоры о том, что «Сочи» является фарм-клубом «Зенита»? Люди, которые говорят так, не хотят ничего понимать и слышать. И что они говорят - мне абсолютно без разницы», - слова Семака с пресс-конференции приводятся на сайте «Зенита».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Сочи
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
ингерман
03 Октября 2021 в 21:50
ай уфегня какая.. во 2 крухе должок получим.. )))
Wertygaz
03 Октября 2021 в 21:27
Все преследователи оступились, можно продуть. Чтобы разговоры поутихли, или что бы аргументы были на будущее.
779
03 Октября 2021 в 21:21
Может быть и без разницы, а теперь этим сливом лет 10 как аргументом будут пользоваться.
K-007
03 Октября 2021 в 21:05
ну да, отрыв есть, в приследователях клубы которые на золото не расчитывают, почему бы и не слить, что бы глаза отвести что Сочи постоянно сливает? Хороший Спектакль сегодня сделали, а сми подали его
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