​Семак отреагировал на разговоры о связи «Зенита» и «Сочи»

В российском футбольном обществе давно ведутся разговоры о связи «Зенита» и «Сочи». Разговоры эти подогревались результатами – питерцы раз за разом обыгрывали сочинцев в чемпионате. 3 октября эта серия прервалась – «Сочи» смог переиграть «Зенит», причём случилось это в Санкт-Петербурге.

После поражения комментарий по поводу разговоров о связи «Зенита» и «Сочи» дал рулевой «сине-бело-голубых» Сергей Семак.

«Разговоры о том, что «Сочи» является фарм-клубом «Зенита»? Люди, которые говорят так, не хотят ничего понимать и слышать. И что они говорят - мне абсолютно без разницы», - слова Семака с пресс-конференции приводятся на сайте «Зенита».