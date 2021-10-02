Вендел – о матче с «Сочи»: Легко «Зениту» точно не будет

Завтра, 3 октября, «Зенит» на своем стадионе будет принимать «Сочи» в рамках десятого тура российской Премьер-лиги. Полузащитник питерцев Вендел поделился своими ожиданиями от предстоящего противостояния.

Игрок отметил, что «Сочи» является серьезным соперником, с которым будет нелегко справиться. С другой стороны, Вендел заявил, что поддержка родных трибун должна помочь «Зениту» добыть нужный результат.

«Сделаем всё, чтобы уйти на очередную паузу ФИФА в хорошем настроении. «Зенит» всегда играет только на победу», - подчеркнул бразилец в интервью ProZenit.

Напомним, что подопечные Сергея Семака на данный момент возглавляют турнирную таблицу РПЛ, опережая ближайшего преследователя на четыре очка.