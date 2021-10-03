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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Касьерра: «Забив гол, нам стало легче, мы забрали мяч под контроль»

03 Октября 2021 • 18:45 Комментировать
Зенит
1:2
Сочи
окончен

Лучший футболист матча «Зенит» - «Сочи» (1:2) Матео Касьерра поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Начнем с эпизода с забитым мячом и попытаемся его разобрать.

- У нас подача была. Вратарь и защитник допустили ошибку, и мы забили мяч.

- Насколько тяжело складывалась игра для вашей команды? До забитого гола, несмотря на то, «Сочи» был в большинстве, не сказать, что у вас было преимущество.

- Да, тяжелая игра. Соперник забил первым,  а потом, когда мы ответили, с удалением стало легче. Забив гол, нам стало легче, мы забрали мяч под свой контроль.

- Вам было приятно забить своему старому знакомому? Вы ведь играли с Крицюком.

- Да, доволен, что забил ему. Да, мы играли вместе. А сейчас думаю о следующих матчах в чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи Матео Касьерра
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