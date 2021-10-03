​ВАР помог удалить Азмуна в матче «Зенит» - «Сочи»

В рамках десятого тура чемпионата России играют «Зенит» и «Сочи». В концовке первого тайма питерская команда осталась в меньшинстве. Сердар Азмун по итогам столкновения с голкипером Сосланом Джанаевым получил жёлтую карточку. После этого в ситуацию вмешался ВАР. Эпизод был пересмотрен, и жёлтая карточка для Азмуна была заменена на красную. «Зенит» будет продолжать игру вдесятером.

Следить за развитием событий в матче между «Зенитом» и «Сочи» можно в подробной текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult. Стоит отметить, что почти сразу после удаления питерцы повели в счёте.