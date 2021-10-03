Клаудиньо – игрок месяца в «Зените»

Фанаты питерского «Зенита» подавляющим большинством проголосовали за Клаудиньо как лучшего игрока сентября.

В течение прошлого месяца бразильский атакующий полузащитник принял участие в общей сложности в пяти поединках и отличился за это время двумя забитыми голами и двумя результативными передачами.

Такая статистика Клаудиньо помогла ему собрать более половины голосов опрошенных – 50,21%.

Вторым в голосовании стал хавбек Вильмар Барриос (13,47%), а третьим с показателем в 8,78% финишировал форвард Артём Дзюба, информирует телеграм-канал «Зенита».

Ранее Клаудиньо рассказал о ходе своей адаптации в новом клубе.