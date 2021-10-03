​«Зенит» проиграл дома в РПЛ впервые за год

В воскресенье вечером «Зенит» в родных стенах проиграл «Сочи» со счётом 1:2. По итогам поединка оборвалась серия команды Сергея Семака без поражений на своём поле в Премьер-лиге России, которая длилась почти год. До этой игры «сине-бело-голубые» проигрывали дома в чемпионате ещё 24 октября 2020 года («Рубину» с результатом 1:2).

Если брать и домашние и гостевые матчи, то в воскресенье «Зенит» проиграл впервые с 8 марта текущего года.

Несмотря на поражение, «Зенит» уходит на паузу на матчи национальных сборных в качестве лидера чемпионата России.

Следующий матч в РПЛ «Зенит» проведёт 16 октября против тульского «Арсенала».