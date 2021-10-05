«Зенит» обратился в РФС, надеясь на отмену удаления Азмуна

На выходных «Зенит» проиграл дома «Сочи» (1:2). По ходу поединка красную карточку получил форвард питерской команды Сердар Азмун. Ещё при счёте 0:0 иранец увидел перед собой красный свет по итогам столкновения с голкипером соперника.

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «Спорт-Экспрессу» о приходе из «Зенита» письма. Питерский клуб надеется на отмену удаления Сердара Азмуна.

КДК рассмотрит этот вопрос сразу после того, как оценку эпизоду даст экспертно-судейская комиссия. Заседание запланировано на ближайший четверг, 7 октября.

Ближайшими соперниками «Зенита» в чемпионате России будут тульский «Арсенал» и московский «Спартак».