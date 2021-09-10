Титов дал Захаряну совет остаться в России

Экс-футболист российской сборной Егор Титов считает, что 18-летнему полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну лучше пока повременить с переездом в Европу.

Титов похвалил креативного хавбека «бело-синих» за его умение сыграть нестандартно и универсализм в плане выбора позиции, а также дал совет остаться в российской Премьер-лиге. «Захаряну я бы посоветовал ни в коем случае не уезжать – хотя бы этот год еще закрепиться», - цитирует ветерана Sport24.

Егор Титов отметил вклад Захаряна в успехи сборной в сентябрьских матчах квалификации: «С Хорватией сыграл здорово. С Мальтой было видно: поднаелся».

В нынешнем сезоне Арсен Захарян отличился в шести поединках РПЛ голом и тремя ассистами.