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Премьер-лига

Титов дал Захаряну совет остаться в России

10 Сентября 2021 • 15:54 Комментировать
Динамо Москва
...
Нижний Новгород
12.09 19:00

Экс-футболист российской сборной Егор Титов считает, что 18-летнему полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну лучше пока повременить с переездом в Европу.

Титов похвалил креативного хавбека «бело-синих» за его умение сыграть нестандартно и универсализм в плане выбора позиции, а также дал совет остаться в российской Премьер-лиге. «Захаряну я бы посоветовал ни в коем случае не уезжать – хотя бы этот год еще закрепиться», - цитирует ветерана Sport24.

Егор Титов отметил вклад Захаряна в успехи сборной в сентябрьских матчах квалификации: «С Хорватией сыграл здорово. С Мальтой было видно: поднаелся».

В нынешнем сезоне Арсен Захарян отличился в шести поединках РПЛ голом и тремя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Егор Титов Арсен Захарян
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