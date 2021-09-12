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Премьер-лига

«Нижний Новгород» Кержакова обыграл «Динамо» в матче с двумя нереализованными пенальти и удалением

12 Сентября 2021 • 20:54 Комментировать (8)
Динамо Москва
1:2
Нижний Новгород
окончен

В рамках седьмого тура РПЛ «Динамо» принимало «Нижний Новгород».

Протокол игры  
Динамо Москва 1:2 Нижний Новгород
(1:0) Макаров Денис 13'    
    75' Горбунов Игорь (1:1)
    83' Калинский Николай (1:2)
Шунин Антон Варела Гильермо Евгеньев Роман Ордец Иван Лашальт Диего Шиманьски Себастиан   72' Моро Никола   86' (Грулёв Вячеслав (   86') Фомин Даниил   80' (Скопинцев Дмитрий (   80') Макаров Денис Тюкавин Константин   71' (Нжи Клинтон Муа (   71') Захарян Арсен
Запасные: Сазонов Саба Плиев Заурбек Галкин Владислав Паршивлюк Сергей Лещук Игорь Бальбуэна Фабиан Игбун Сильвестр Гладышев Ярослав Кутицкий Александр
Нигматуллин Артур Кечкеш Акош Масоэро Лукас   8'   88' Гоцук Кирилл Козлов Алексей Шарипов Альберт   46' (Сулейманов Тимур (   46') Каккоев Никита   25' (Могилевец Павел (   25' Ткачук Денис   74') Йолдошев Иброхимхалил   57'   73' (Берковский Илья (   73') Калинский Николай Эннин Ричи Балай Беким   60' (Горбунов Игорь (   60')
Запасные: Сапета Александр Анисимов Артур Синицын Андрей Косарев Кирилл Пенчиков Даниил Галаджан Артём
12 сентября. Стадион "ВТБ Арена".

 

Был у «Динамо» отличный шанс уйти лидером на перерыв, но не сумели «бело-голубые» додавить «Локомотив», выпустив на первую строчку «Зенит». Однако бодрая игра и атакующая активность позволяют рассматривать «Динамо», как явного претендента на золото. «Нижний Новгород» точно ехал в гости к молодёжи Шварца с предвкушением серьёзной проверки.

Колючая команда Кержакова многим потрепала нервы на старте, но теперь от «НН» уже ждут «подвоха», поэтому о недооценке соперника нет разговора. Захарян, Тюкавин и Макаров начали матч без раскачки, задавив гостей в первые 15 минут. В это же время случился и гол. Первый, правда, отменили. Макаров обыграл с Шиманьски, поляк мощно пробил по воротам, Нигматуллин спас, а с добивания отличился сам же Денис.

Арбитры углядели офсайд у Макарова, не засчитав первый его гол, но Денис не сбавил оборотов. Напротив, надавил сильнее. Постоянно приходил на дриблинге, врывался в штрафную площадь, брал игру на себя и вскоре был вознаграждён. На дуге штрафной площади Макаров принял мяч от Моро, почему-то вообще не встретил сопротивления и вторым касанием уже пальнул под правую штангу, застав врасплох Нигматуллина – 1:0.

«Динамо» быстро открыло счёт, а у гостей только вынужденная замена из новостей. Каккоев появился вместо Могилевца, пока хозяева наращивали давление. Поменяли наконец фланги москвичи и получилось опасно. Варела прибежал к лицевой, выдал сочный навес на Тюкавина, но Константин не смог попасть в створ метров с четырёх. Далее Захарян разрядил пушку со средней дистанции, едва не сломав перекладину. То, что на второй тайм гости выходили, проигрывая всего в один мяч – чистая удача.

А вот после перерыва повезло уже хозяевам. Чуть ли не первая атака «Нижнего Новгорода» завершилась корявеньким ударом Козлова, который остановила рука Лаксальта. Уверенно подошёл к «точке» Тимур Сулейманов и также уверенно удар смазал, с 11-метровой отметки пробив выше ворот. Неточным, но даже более опасным ударом с дальней дистанции ответил Денис Макаров, разогнавшийся не на шутку. Чуть выше «девятки» улетел мяч после удара «динамовца».

За такую расточительность гости наказали москвичей в концовке. Прострел с левого фланга умно пропустил Берковский, уведший защитника, а Горбунов уже без помех завершил атаку, пробив мимо Шунина – 1:1. А за пять минут до конца матча случился вообще шок. Теперь уже сам Горбунов прострелил, Эннин скинул мяч на Калинского, а тот не самым лучшим ударом и с помощью рикошета от Варелы переиграл Шунина – 1:2! При этом москвичи могли уйти от поражения – свежий Грулёв заработал пенальти, попутно удалив Масоэро, но Клинтон Нжи проиграл дуэль Артура Нигматуллину.

Волевая победа «Нижнего Новгорода» над «Динамо» позволила команде Кержакова обойти в турнирной таблице ЦСКА и «Спартак».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Нижний Новгород
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Комментарии (7)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
12 Сентября 2021 в 22:38
Очень радуют две команды в РПЛ , Сочи и команда Кержа , неожиданно , и приятно радуют , ну может не самой игрой , но результатом точно , вдруг Керж будущее России как тренера , было бы очень здорово .
JUMPER
12 Сентября 2021 в 21:49
ай да маласы волгари...))) ай да кудесники...придавили дюнамных...)))
Урзюм
12 Сентября 2021 в 21:33
Вонюче-тухлая, мусорная, самая подлая в РПЛ команда прокакала бездарно прокакала на глазах своего сборища дебилов, которых ошибочно называют болельщиками.
Ну просто прекраснейшая новость.
:))))
Don sangre
12 Сентября 2021 в 21:06
Неплохой матч. Драматизма много. В основном поражение динамиков произошло из-за явной несвежости сборников. Шварц не угадал с заменами.Кержаков возможно пока не асс тренерской мысли но отличной мотиватор.
ARTUR
12 Сентября 2021 в 22:54
Керж точно мотиватор суперский , себя на поле не жалел и этих так же настраивает ))
ингерман
12 Сентября 2021 в 21:01
ай скептически относился к кержу-тренеру.. буду рад ошибиться.. видимо его с детства целеустремленность и преданность фуцболу остались при нем.. будем наблюдать.. отлично опустили этих.. и иде ихний захарян.. )))
Zurukukkk
12 Сентября 2021 в 21:06
вышел-1:0, вернулся-1:2! правильно выходил!
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окончен Сочи 3:1 Уфа
окончен Динамо Москва 1:2 Нижний Новгород
13.09  18:30 Рубин ... Урал 1.6 3.95 6.2
13.09  19:30 Ростов ... Краснодар 3.15 3.45 2.32
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