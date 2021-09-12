«Нижний Новгород» Кержакова обыграл «Динамо» в матче с двумя нереализованными пенальти и удалением

В рамках седьмого тура РПЛ «Динамо» принимало «Нижний Новгород».

Был у «Динамо» отличный шанс уйти лидером на перерыв, но не сумели «бело-голубые» додавить «Локомотив», выпустив на первую строчку «Зенит». Однако бодрая игра и атакующая активность позволяют рассматривать «Динамо», как явного претендента на золото. «Нижний Новгород» точно ехал в гости к молодёжи Шварца с предвкушением серьёзной проверки.

Колючая команда Кержакова многим потрепала нервы на старте, но теперь от «НН» уже ждут «подвоха», поэтому о недооценке соперника нет разговора. Захарян, Тюкавин и Макаров начали матч без раскачки, задавив гостей в первые 15 минут. В это же время случился и гол. Первый, правда, отменили. Макаров обыграл с Шиманьски, поляк мощно пробил по воротам, Нигматуллин спас, а с добивания отличился сам же Денис.

Арбитры углядели офсайд у Макарова, не засчитав первый его гол, но Денис не сбавил оборотов. Напротив, надавил сильнее. Постоянно приходил на дриблинге, врывался в штрафную площадь, брал игру на себя и вскоре был вознаграждён. На дуге штрафной площади Макаров принял мяч от Моро, почему-то вообще не встретил сопротивления и вторым касанием уже пальнул под правую штангу, застав врасплох Нигматуллина – 1:0.

«Динамо» быстро открыло счёт, а у гостей только вынужденная замена из новостей. Каккоев появился вместо Могилевца, пока хозяева наращивали давление. Поменяли наконец фланги москвичи и получилось опасно. Варела прибежал к лицевой, выдал сочный навес на Тюкавина, но Константин не смог попасть в створ метров с четырёх. Далее Захарян разрядил пушку со средней дистанции, едва не сломав перекладину. То, что на второй тайм гости выходили, проигрывая всего в один мяч – чистая удача.

А вот после перерыва повезло уже хозяевам. Чуть ли не первая атака «Нижнего Новгорода» завершилась корявеньким ударом Козлова, который остановила рука Лаксальта. Уверенно подошёл к «точке» Тимур Сулейманов и также уверенно удар смазал, с 11-метровой отметки пробив выше ворот. Неточным, но даже более опасным ударом с дальней дистанции ответил Денис Макаров, разогнавшийся не на шутку. Чуть выше «девятки» улетел мяч после удара «динамовца».

За такую расточительность гости наказали москвичей в концовке. Прострел с левого фланга умно пропустил Берковский, уведший защитника, а Горбунов уже без помех завершил атаку, пробив мимо Шунина – 1:1. А за пять минут до конца матча случился вообще шок. Теперь уже сам Горбунов прострелил, Эннин скинул мяч на Калинского, а тот не самым лучшим ударом и с помощью рикошета от Варелы переиграл Шунина – 1:2! При этом москвичи могли уйти от поражения – свежий Грулёв заработал пенальти, попутно удалив Масоэро, но Клинтон Нжи проиграл дуэль Артура Нигматуллину.

Волевая победа «Нижнего Новгорода» над «Динамо» позволила команде Кержакова обойти в турнирной таблице ЦСКА и «Спартак».