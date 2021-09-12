Шварц назвал сильные стороны «Нижнего Новгорода»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча с «Нижним Новгородом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Поздравляем вас с получением приза лучшему тренеру лиги за месяц. Что он для вас значит?

- Я, конечно, рад этому призу. Но в то же время стоит отметить, что в этом есть заслуга всего тренерского штаба, персонала команды. Мне, конечно же, очень приятно, но сейчас мы уже думаем только об игре.

- «Нижний Новгород» - очень непростая команда, организованная, цепкая, колючая. Видно, что с каждым туром она прибавляет в организации игры. Как против такого соперника играть?

- Очень хорошая, организованная команда, которая обладает качественными игроками, очень хорошо переходит в контратаки. В то же время для нас очень важно поддерживать интенсивный темп на протяжении всего матча. Его даже в некоторых моментах надо увеличивать, чтобы сыграть на победу. В то же время для нас также важно надежно сыграть в обороне.