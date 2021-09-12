Шварц: «На самом деле могли забить и больше, чем один мяч»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции после матча с «Нижним Новгородом» (1:2) дал комментарий по игре.

- Сегодня у нас было два совершенно разных тайма. В первом тайме мы доминировали, владели игровым и территориальным преимуществом, создали достаточно много моментов. После потери мяча мы сразу вступали в контрпрессинг, вступали в отбор. На самом деле могли забить и больше, чем один мяч. Я считаю, что мы заслуженно вели после первого тайма, но в одном из моментов мяч попал только в перекладину. Того же я не могу сказать про второй тайм, он был совершенно иным, допускали достаточно много простых ошибок, очень много потерь мяча. В то же время после потерь мяча, когда нужно было быстро переходить от атаки в оборону, у нас этого не было. Тактически мы в некоторых моментах сыграли не так правильно, как должны были, соответственно дали сопернику шанс вернуться в игру, поймать ритм. К сожалению да, матч проигран.

- Почему пенальти бил Нжи? Все, кто сидели рядом на трибуне сказали, что он не забьет. Понятно, что не было Фомина, которого заменили, но неужели никто другой не мог пробить?

- Как вы знаете, у нас штатный пенальтист - Фомин, но к тому моменту его не было на поле, он был заменен. Моро также тот игрок, который может пробить, поэтому мы приняли решение, что пробьет Клинтон, это случается в футболе, порой футболисты мажут пенальти. Сегодняшний день, к сожалению, не исключение.