Захарян признался, что им интересовался «Брюгге»

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян подтвердил, что летом у него было предложение со стороны гранда бельгийской Лиги Жюпиле «Брюгге».

«Бельгия – да, это был «Брюгге». Мы обсуждали с агентом это и вроде контракт уже прислали», - признался Захарян в общении с Youtube-каналом «Красава».

Также 18-летний полузащитник заявил, что для него отъезд за границу не был приоритетом, так как он стремился продолжить выступления в составе «Динамо». Отметим, что Захаряна также связывали с клубами из Германии, но как сказал сам футболист: «Интерес был какой-то, но конкретики не было».

В шести проведённых поединках Тинькофф РПЛ Арсен Захарян отличился голом и тремя ассистами, благодаря чему был вызван в сборную на игры квалификации чемпионата мира.