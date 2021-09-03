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Премьер-лига

Захарян признался, что им интересовался «Брюгге»

03 Сентября 2021 • 15:03 Комментировать
Динамо Москва
...
Нижний Новгород
12.09 19:00

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян подтвердил, что летом у него было предложение со стороны гранда бельгийской Лиги Жюпиле «Брюгге».

«Бельгия – да, это был «Брюгге». Мы обсуждали с агентом это и вроде контракт уже прислали», - признался Захарян в общении с Youtube-каналом «Красава».

Также 18-летний полузащитник заявил, что для него отъезд за границу не был приоритетом, так как он стремился продолжить выступления в составе «Динамо». Отметим, что Захаряна также связывали с клубами из Германии, но как сказал сам футболист: «Интерес был какой-то, но конкретики не было».

В шести проведённых поединках Тинькофф РПЛ Арсен Захарян отличился голом и тремя ассистами, благодаря чему был вызван в сборную на игры квалификации чемпионата мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Брюгге Динамо Москва Арсен Захарян
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