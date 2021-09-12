Александр Кержаков: «Нам ещё далеко до того, чтобы мы говорили, что уже адаптировались к Премьер-лиге»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков поделился ожиданиями от матча с «Динамо» в эфире канала «Матч Премьер».

- Очень разные впечатления от «Нижнего Новгорода». Первый тур - понятно, по игре было очень трудно, с «Химками» уже играли многие отрезки с преимуществом. Можно ли сказать, что вот эти туры, которые прошли, позволяют говорить, что «Нижний» уже полностью адаптировался к Премьер-лиге, и тот состав, который у вас комплектовался по ходу чемпионата, уже сыгрался?

- В какой-то степени да, это больше относится к составу, потому что закрылось трансферное окно, и ребята играют долго вместе относительно. Что касается результата, думаю, тут не надо проводить какие-то параллели, потому что соперники разные всегда и разные обстоятельства. Что касается нашей команды, то нам еще далеко до того, чтобы мы говорили, что уже адаптировались к Премьер-лиге. Мы только делаем первые шаги.

- На сколько процентов вы соответствуете той интенсивности, которую задает Премьер-лига?

- Я думаю, что после матча оцениваем это. Надеюсь, что с этим будет все хорошо.

- У вас четыре сборника. В каком состоянии они вернулись?

- У нас четыре сборника, но на четверых они суммарно сыграли, наверное, 90 минут. Поэтому все готовы хорошо. Я думаю, они соскучились по футболу.

- Какие-то ностальгические чувства вызывает название «Динамо»? Все-таки два сезона провели, два последних гола забили на стадионе перед реконструкцией.

- Конечно, да. Не чужая для меня команда. Но тут никакой ностальгии, все для меня новое.