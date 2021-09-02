Травма Шиманьски оказалась не серьёзной

Сегодня польский полузащитник «Динамо» Себастиян Шиманьски в срочном порядке покинул расположение сборной Польши – он получил повреждение на одном из занятий в лагере национальной команды.

Поляк тут же прилетел в Москву, чтобы пройти дополнительное медицинское обследование у клубных врачей. По информации «Спорт-Экспресса», травма Шиманьски оказалась не такой серьезной, как предполагалось.

По предварительным данным, футболист успеет полностью восстановиться до матча динамовцев против «Нижнего Новгорода» в рамках российской Премьер-лиги, который состоится 12 сентября.