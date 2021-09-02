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Премьер-лига

Травма Шиманьски оказалась не серьёзной

02 Сентября 2021 • 19:51 Комментировать
Динамо Москва
...
Нижний Новгород
12.09 19:00

Сегодня польский полузащитник «Динамо» Себастиян Шиманьски в срочном порядке покинул расположение сборной Польши – он получил повреждение на одном из занятий в лагере национальной команды.

Поляк тут же прилетел в Москву, чтобы пройти дополнительное медицинское обследование у клубных врачей. По информации «Спорт-Экспресса», травма Шиманьски оказалась не такой серьезной, как предполагалось.

По предварительным данным, футболист успеет полностью восстановиться до матча динамовцев против «Нижнего Новгорода» в рамках российской Премьер-лиги, который состоится 12 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Себастиан Шиманьски
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