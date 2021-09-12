Александр Кержаков: «Нас показывали впрямую на всю страну, для ребят это огромный стимул»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков поделился впечатлениями от матча с «Динамо» (2:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Как вы это делаете? Потому что иногда смотришь на игру команды, всё не так складывается, потом всё меняется. В матче с «Сочи» один момент и гол. И сегодня казалось, что всё так. Алексей Козлов в интервью после первого тайма сказал, что у вас всё валится из рук.

- В принципе, Алексей был прав, потому что, наверное, это была наша недоработка… моя! Моя недоработка! Сложно было по видео, оно все равно не передает то, что происходит на футбольном поле ежесекундно. Я беру на себя ответственность за первый тайм, потому что немного не так мы вышли играть. Немного не так я объяснил ребятам. Но им огромное спасибо я сказал за первый тайм, потому что 0:1 было за счет их самоотверженности, их отдаче. Только ребята, что были на поле, оставили нам шанс на победу во втором тайме, что мы продемонстрировали во втором тайме. Мы чуть-чуть перестроились, видели моментами в первом тайме, что под давлением оборона «Динамо» играет не так уверенно, выпустили дополнительного игрока, но это дало свои плоды.

- Что конкретно вы поменяли в тактическом плане или речь идет о тех заменах? Потому что с «Химками» были замены, и команда совершенно по-другому начинала играть.

- Мы дополнительно оставили одного игрока в атаке, чтобы он работал и напрягал двух центральных защитников, чтобы у них не было много времени для начала атаки. Оставили трех в центре полузащиты. В принципе, не так много, просто поменяли, стали играть ромбом, так проще сказать. Я буду долго сейчас объяснять.

- Объясните, почему Сулейманов бил пенальти?

- Не знаю, это они решали на футбольном поле.

- Как оцените его игру? Потому что в первом тайме выходит Балай - моментов нет, выходит Сулейманов - моменты есть, но нет реализации. И в предыдущей игре он важный момент не забил.

- Еще раз, за пенальти мы с ним поговорили, он знает этот момент, знает команду. У нас секретов нет. Что касается его всей игры, хочется отдать ему должное, что он не стал посыпать голову пеплом, не выключился из игры, оставил полностью концентрацию на футбольном поле, стал делать то, что мы от него просим и просили. Это все сработало на команду, он начал создавать опасные моменты, у него было еще один момент. Я считаю, что все хорошо, что хорошо кончается.

- Самоэро получил красную карточку. Что вы ему говорили?

- Сказал о том, что был фол с его стороны, что не нужно говорить и расплескивать эмоции, потому что фол был.

- Семь туров позади, вы в шестерке.

- Мы не смотрим никуда и смотрим лишь в предстоящий матч, потому что для нас это событие, мы играли на таком прекрасном стадионе, с замечательным соперником, нас показывали впрямую на всю страну, поэтому для ребят это огромный стимул, для них каждая игра - огромный стимул.