В «Нижнем Новгороде» поприветствовали Бумаля: «Он усилит наш коллектив»

«Нижний Новгород» официально представил летнего новичка команды – камерунского полузащитника Петрюса Бумаля.
28-летний опорный хавбек подписал с нижегородцами контракт сроком на два сезона.
В «Нижнем Новгороде» заявили, что Бумаль является квалифицированным игроком своего амплуа и акцентировали внимание на том факте, что он адаптирован к реалиям российского чемпионата благодаря прежним выступлениям за «Урал».
«Верим, что Бумаль усилит наш коллектив», - приводит клубная пресс-служба слова Игоря Кудряшова, заместителя гендиректора по трансферной политике «Нижнего Новгорода».
Петрус Бумаль – в ФК «Нижний Новгород» https://t.co/apcuwVe1vL pic.twitter.com/oxFvBET3ZE— ФК Нижний Новгород (@fcnn_ru) September 7, 2021
Пока что камерунец не прибыл в расположение нового клуба, поскольку он ожидает получение рабочей визы.