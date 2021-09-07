В «Нижнем Новгороде» поприветствовали Бумаля: «Он усилит наш коллектив»

«Нижний Новгород» официально представил летнего новичка команды – камерунского полузащитника Петрюса Бумаля.

28-летний опорный хавбек подписал с нижегородцами контракт сроком на два сезона.

В «Нижнем Новгороде» заявили, что Бумаль является квалифицированным игроком своего амплуа и акцентировали внимание на том факте, что он адаптирован к реалиям российского чемпионата благодаря прежним выступлениям за «Урал».

«Верим, что Бумаль усилит наш коллектив», - приводит клубная пресс-служба слова Игоря Кудряшова, заместителя гендиректора по трансферной политике «Нижнего Новгорода».

Пока что камерунец не прибыл в расположение нового клуба, поскольку он ожидает получение рабочей визы.