Тюкавин: «Мне повезло, что в команду пришёл Шварц»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался по поводу удачного выступления в нынешнем сезоне. Игрок заявил, что важную роль отыграла в этом любовь к футболу, благодаря которой он тренировался с детства с целью попасть в сборную России, и отметил приход в команду главного тренера Сандро Шварца.

«Я просто тренировался, ни о чём другом не думал. Очень повезло, что пришёл тренер Сандро Шварц, подтянул меня к основной команде, считаю, что за счёт него я сейчас играю и прогрессирую», - рассказал футболист в общении с Youtube-каналом «Красава».

Напомним, что в нынешнем сезоне Тюкавин провел шесть матчей в РПЛ, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.