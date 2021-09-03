Воронин – о перспективах Захаряна и Тюкавина: «Им надо окрепнуть здесь»

Тренер московского «Динамо» Андрей Воронин посоветовал Арсену Захаряну и Константину Тюкавину повременить с переездом в Европу.

«Им уже не 16, потому считаю, в данный момент нет смысла переезжать, поздно. Им надо окрепнуть здесь», - сказал в Воронин в интервью Youtube-каналу «Красава».

По мнению коуча «динамовцев», молодым игрокам клуба сперва нужно набраться опыта в еврокубках и в матчах за «молодёжку», а уже после этого думать предметно о трудоустройстве за рубежом.

В качестве примера Андрей Воронин привёл Алексея Миранчука: «Он уехал звездой и до сих пор не добился места в старте «Аталанты». Таких много примеров. Лучше здесь окрепнуть».