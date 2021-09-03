Шварц - о Тюкавине: «Он должен стать ещё лучше»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался по поводу прогресса молодого нападающего команды Константина Тюкавина. На счету игрока в этом сезоне шесть матчей в РПЛ, два гола и одна результативная передача.

«Он должен стать ещё лучше по сравнению с тем Тюкавиным, что есть на данный момент. Большую работу проделал Желько Бувач (Спортивный директор клуба, - ред.). Когда я сюда пришёл в клуб, он мне сказал о ребятах, к которым стоит присмотреться», - рассказал наставник в общении с Youtube-каналом «Красава».

Ранее Тюкавин заявил, что большую роль в его прогрессе сыграл именно Сандро Шварц.