Хабиб сравнил Дениса Макарова с ди Марией

Экс-чемпион промоушена UFC Хабиб Нумагомедов побывал на вчерашнем поединке российской Премьер-лиги, в котором московское «Динамо» встречалось с «Нижним Новгородом». Хозяева потерпели неожиданное поражение со счетом 1:2.

В сторис своего инстаграм-аккаунта Нурмагомедов высказался о хавбеке «бело-голубых» Денисе Макарове. Полузащитник отметился голом в прошедшей встрече.

«Запомните его. Ди Мария нашего футбола», - написал Хабиб.

В нынешнем сезоне чемпионата России 23-летний полузащитник поучаствовал в шести поединках, записав на свой счет один забитый мяч.