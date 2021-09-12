Шварц: «Я бы не стал говорить о том, что команда где-то просела физически»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции после матча с «Нижним Новгородом» (1:2) попытался найти причины неудачи.

- Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков сказал, что после первого тайма его команда перестроилась. И, возможно, это стало ключом к успеху соперника. «Динамо» оказалось не готово к этим перестроениям, или дело вообще не в этом?

- Мы до игры говорили, что «Нижний Новгород» по ходу матча может перестраиваться. Собственно, мы это также видели, что сегодня как раз таки произошло, они перешли на игру в два нападающих и три полузащитника. В данном случае я бы не стал это связывать исключительно с тактическими перестановками, которые были произведены со стороны «Нижнего Новгорода». К сожалению, во втором тайме мы потеряли необходимую для игры концентрацию, совершали достаточно много простых ошибок и потерь мяча.

- После первого достаточно легкого тайма, где преимущество полностью было у «Динамо», что вы говорили в раздевалке, на какую игру настраивали свою команду?

- Мы ребятам как раз таки после первого тайма сказали, что игра длится на протяжении 90-95 минут, если брать добавленное время. Нужно сохранять тот же темп, ту же интенсивность. Как раз этих моментов нам не хватило. Мы не сыграли так, как должны были.

- Может быть, дело в том, что много людей в сборных играют? Была команда разбалансирована, и во втором тайме могло даже не хватить физики?

- Наверное, в данном случае я бы не стал говорить о том, что команда где-то просела физически, потому что как вы видели, в первом тайме все игроки команды были достаточно свежи, они были энергичны, интенсивны, поэтому мы доминировали. Во втором тайме могли это продолжить, поэтому в данном случае физическое состояние и второй тайм не имеют под собой ничего общего.

- Роман Евгеньев сыграл первый полноценный матч в сезоне. Оцените его игру?

- В данном случае применительно к Роману Евгеньеву я бы не стал его как-то отдельно отмечать, я бы выделил в общем и целом как команда сыграла, а Роман как часть команды. Первый тайм вся команда, и в том числе Роман Евгеньев, имели много положительных моментов. Во втором тайме мы ослабили нити игры, и она пошло не по нашему сценарию.