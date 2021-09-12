Александр Кержаков: «Это дебютный сезон, поэтому игрокам свойственно ошибаться, волноваться»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков на пресс-конференции после матча «Динамо» (2:1) отметил неопытность своих игроков.

- Кажется, что в первом тайме были не только тактические проблемы, но чисто психологические, потому что команда была очень зажата. Складывалось впечатление, что команда играла не на «Динамо», а на «Сантьяго Бернабеу».

- Мы очень молодая команда, многие из футболистов в первый раз играют в Премьер-лиге, это их дебютный сезон, поэтому свойственно ошибаться, волноваться. Лучше всего, когда волнение остается за пределами футбольного поля, чуть хуже, когда оно исчезает со свистком. Тут не за что корить ребят. Тут не волнение сыграло свою роль, а больше моя тактическая недоработка. Больше приходилось ребятам думать лишнего, больше приходилось двигаться, ментальная усталость еще больше сказывается на состоянии футболистов, поэтому я думаю, что, скорее всего, с этим связаны потери и отсутствие какой-то остроты в первом тайме с нашей стороны

- На выезде команда обыгрывает всех подряд, и «Спартак», и «Динамо». В домашних играх не так хорошо получается. В чем видите проблему?

- Проблема в том, что против нас играют соперники, которые находятся в элите российского футбола. Футбол - это такая вещь, что кто-то сильнее оказывается, кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Иногда случается ничья, поэтому здесь не нужно искать какой-то подоплеки. Это просто совпадение. Нам всем очень хочется, чтобы на наш домашний стадион приходило бы для начала 30% зрителей, потом надеюсь, их количество увеличится. Мы очень надеемся и держим кулачки за то, чтобы и на наш стадион на следующий домашний матч пустили бы хотя бы 30% зрителей от вместимости.