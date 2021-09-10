Шварц высказался об игре «Нижнего Новгорода»

Наставник московского «Динамо» Сандро Шварц поделился мыслями насчёт игры ближайшего соперника своей команды по Тинькофф РПЛ.

В преддверии матча седьмого тура чемпионата России, в котором «динамовцев» ждёт встреча с нижегородцами, коуч «бело-синих» назвал характерные черты в игре команды Александра Кержакова: «Уже виден почерк главного тренера команды. Они новички, играют нижним блоком, но выбегают в контратаки».

От своих подопечных Сандро Шварц потребовал слаженных действий в обороне в предстоящем матче. Коуч «Динамо» добавил, что он со своим штабом внимательно изучал игру «Нижнего Новгорода» в предыдущих играх с «Сочи» и «Спартаком». «Нужно показать характер и напор, чтобы забрать три очка», - цитирует тренера москвичей «Спорт-Экспресс».