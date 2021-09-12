Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 192 Комментарии
Премьер-лига

Александр Кержаков: «0:1 - это был шанс на спасение для нас»

12 Сентября 2021 • 21:34 Комментировать
Динамо Москва
1:2
Нижний Новгород
окончен

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков на пресс-конференции после матча «Динамо» (2:1) признал свои ошибки.

- Игра разбилась на два отрезка, на первый и второй тайм. Первый тайм мы сыграли не очень хорошо, в этом моя вина, потому что тактически не разобрался в большей степени как правильно действовать ребятам в той или иной степени против соперника, когда он набирает. Очень благодарен ребятам за то, что выдержали первый тайм, за то, что очевидно мы понимаем, что голов могло быть больше в наши ворота в первом тайме. За это мужество и самоотдачу я очень благодарен ребятам, потому что 0:1 - это был шанс на спасение для нас. В перерыве мы немножечко перестроились, изменили нашу тактическую схему, добавили вперед футболиста, чтобы он оказывал давление на центральных защитников соперника, которые теперь играли под давлением, играли немного неуверенно и проще, потому что за верховые мячи нашей обороне было немножечко легче бороться. Тем самым мы освободили зоны для атак, чем воспользовались ребята. Они сегодня молодцы.

- Сегодня у «Нижнего Новгорода» создавали голевые моменты футболисты, которые с теплотой относятся  к «Динамо», Илья Горбунов забил первый мяч, он же дотащил мяч до штрафной «Динамо» в моменте со вторым забитым мячом. Алексей Козлов еще заработал пенальти в самом начале  второго тайма. Не хватало на поле сегодня только Александра Сапеты. Особый настрой был у этих футболистов?

- Мне не надо было их выпускать?

- Можно было еще вас выпустить. Для вас «Динамо» - тоже не чужой клуб.

- По дополнительной мотивации лучше спрашивать у них, потому что мы на это не смотрим. Наверное, если бы то, о чем вы говорите, играло бы роль, то в селекционном отделе набирали бы футболистов, которые как можно больше клубов поменяли за свою историю в РПЛ. Тогда было бы преимущество. Я еще раз говорю, что все ребята, которые вышли на футбольное поле, кто принимал участие в матче, все огромные молодцы, все старались и играли на победу. Самое главное, что они играли до конца, верили в собственные силы. Это их огромное достижение.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Нижний Новгород Александр Кержаков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Сочи 3:1 Уфа
окончен Динамо Москва 1:2 Нижний Новгород
13.09  18:30 Рубин ... Урал 1.6 3.95 6.2
13.09  19:30 Ростов ... Краснодар 3.15 3.45 2.32
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Сентября
22:08 · Россия. Премьер-лига
Неожиданное поражение «Динамо» в матче с «Нижним Новгородом» - видео
22:04 · Россия. Премьер-лига
Шварц: «Я бы не стал говорить о том, что команда где-то просела физически»
21:54 · Россия. Премьер-лига
Шварц: «На самом деле могли забить и больше, чем один мяч»
21:44 · Россия. Премьер-лига
Александр Кержаков: «Это дебютный сезон, поэтому игрокам свойственно ошибаться, волноваться»
21:34 · Россия. Премьер-лига
Александр Кержаков: «0:1 - это был шанс на спасение для нас»
21:22 · Россия. Премьер-лига
Александр Кержаков: «Нас показывали впрямую на всю страну, для ребят это огромный стимул»
19:41 · Россия. Премьер-лига
Газизов: «Если первые 45 минут полностью провалили, то не будет ничего хорошего»
19:20 · Россия. Премьер-лига
Как «Сочи» оставил «Уфу» ни с чем - видео видео
19:05 · Россия. Премьер-лига
Александр Кержаков: «Нам ещё далеко до того, чтобы мы говорили, что уже адаптировались к Премьер-лиге»
18:56 · Россия. Премьер-лига
Шварц назвал сильные стороны «Нижнего Новгорода»
18:30 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» - «Нижний Новгород» - 1:2 (закончен) 4
17:52 · Россия. Премьер-лига
Погребняк: «Наверное, я последую путем Гуса Хиддинка» 2
16:45 · Россия. Премьер-лига
Как «Арсенал» с ЦСКА выдали результативную ничью - видео видео
16:39 · Россия. Премьер-лига
Стукалов: «Мы столкнулись с проблемами, не могли взять футболистов»
16:33 · Россия. Премьер-лига
Федотов: «Удалось нам перевести дух, подготовиться, подвести игроков к общему знаменателю»
Все новости
Рекомендуем