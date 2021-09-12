Александр Кержаков: «0:1 - это был шанс на спасение для нас»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков на пресс-конференции после матча «Динамо» (2:1) признал свои ошибки.

- Игра разбилась на два отрезка, на первый и второй тайм. Первый тайм мы сыграли не очень хорошо, в этом моя вина, потому что тактически не разобрался в большей степени как правильно действовать ребятам в той или иной степени против соперника, когда он набирает. Очень благодарен ребятам за то, что выдержали первый тайм, за то, что очевидно мы понимаем, что голов могло быть больше в наши ворота в первом тайме. За это мужество и самоотдачу я очень благодарен ребятам, потому что 0:1 - это был шанс на спасение для нас. В перерыве мы немножечко перестроились, изменили нашу тактическую схему, добавили вперед футболиста, чтобы он оказывал давление на центральных защитников соперника, которые теперь играли под давлением, играли немного неуверенно и проще, потому что за верховые мячи нашей обороне было немножечко легче бороться. Тем самым мы освободили зоны для атак, чем воспользовались ребята. Они сегодня молодцы.

- Сегодня у «Нижнего Новгорода» создавали голевые моменты футболисты, которые с теплотой относятся к «Динамо», Илья Горбунов забил первый мяч, он же дотащил мяч до штрафной «Динамо» в моменте со вторым забитым мячом. Алексей Козлов еще заработал пенальти в самом начале второго тайма. Не хватало на поле сегодня только Александра Сапеты. Особый настрой был у этих футболистов?

- Мне не надо было их выпускать?

- Можно было еще вас выпустить. Для вас «Динамо» - тоже не чужой клуб.

- По дополнительной мотивации лучше спрашивать у них, потому что мы на это не смотрим. Наверное, если бы то, о чем вы говорите, играло бы роль, то в селекционном отделе набирали бы футболистов, которые как можно больше клубов поменяли за свою историю в РПЛ. Тогда было бы преимущество. Я еще раз говорю, что все ребята, которые вышли на футбольное поле, кто принимал участие в матче, все огромные молодцы, все старались и играли на победу. Самое главное, что они играли до конца, верили в собственные силы. Это их огромное достижение.