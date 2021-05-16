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Грулёв: «Ко мне приехали мои родные и близкие из Кемерово, хотелось порадовать их. Отлично, что получилось»

16 Мая 2021, 21:46,

Форвард «Динамо» Вячеслав Грулёв на клубном канале в YouTube подвёл итоги матча с ЦСКА (3:2).

- Меня переполняют эмоции, классная победа, классный результат, хорошо, что я забил, очень счастлив. Рад принести пользу команде.

- На 63-й вышел, на 65-й забил, на 72-й оформил дубль.  Такое впервые в твоей карьере. Это лучший матч в РПЛ для тебя?

- Да, конечно, хотелось бы больше таких игр, но будем работать, стараться для этого.

- О чем думал, когда выходил на замену, какую установку тебе давал тренер?

- Установка была как обычно - активно входить в игру, создавать моменты, также отрабатывать в обороне. У меня мотивация была - ко мне приехали мои родные и близкие из Кемерово. Хотелось порадовать их. Отлично, что получилось.

- Сколько людей было из твоей личной группы поддержки?

- По-моему, 11 или 12 человек.

- Сегодня был мощная поддержка болельщиков, даже персональная кричалка для тебя. Слышал?

- Слышал, креативные у нас болельщики.

- Вы ярко завершили сезон. Что скажешь о нем в целом?

- Были взлеты и падения у нас, чуть нестабильно играли. Это надо поправлять, но в силу своей молодости у нас не хватило опыта, чтобы с командами ниже нашего уровня сыграть лучше и брать там три очка или шесть очков, которых нам как раз не хватило для еврокубков.

- В следующем сезоне?

- В следующем сезоне обязательно постараемся вас порадовать.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Динамо Москва, Вячеслав Грулёв
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